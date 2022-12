Termin: Bayerische Landtagswahl am 8. Oktober 2023

Nun ist es fix: Am 8. Oktober 2023 soll in Bayern der nächste Landtag gewählt werden. Die Staatsregierung habe den Wahltermin für das kommende Jahr am Dienstag festgesetzt, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung mit. Auch die Bezirkswahlen sollen demnach an diesem Tag stattfinden.

Das Kabinett hatte den 8. Oktober schon vor etwa einem Monat als Wahltermin vorgeschlagen. Vor der endgültigen Festlegung gab es eine förmliche Anhörung der im Landtag vertretenen Parteien.

Nach Artikel 16 der bayerischen Verfassung muss die Wahl des Landtags frühestens 59 Monate und spätestens 62 Monate nach dem Termin der vorausgegangenen Wahl stattfinden. Da die Landtagswahl 2018 am 14. Oktober war, stand für den Termin 2023 demnach der Zeitraum zwischen dem 17. September und dem 10. Dezember im Raum.