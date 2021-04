Tennisprofi Zverev bestreitet Auftaktmatch in München

München (dpa) – Alexander Zverev greift beim Tennisturnier in München in das Geschehen ein. Nach einem Freilos in der ersten Runde bestreitet die deutsche Nummer eins am heutigen Mittwoch sein Achtelfinalduell gegen den Litauer Ricardas Berankis. Der 24-Jährige hatte zuletzt heftige Ellbogenbeschwerden und intensive Behandlungen hinter sich. Bei dem Sandplatzevent soll sich zeigen, wie fit der Weltranglistensechste ist. Vor dem topgesetzten Zverev ist die Nummer zwei der Setzliste, der Norweger Casper Ruud, gegen Pablo Cuevas (Uruguay) dran.

