Tennisprofi Struff will 2021 ersten Titel gewinnen

Melbourne (dpa/lby) – Tennisprofi Jan-Lennard Struff will in diesem Jahr endlich seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewinnen. «Das ist mir sehr wichtig und würde mir viel bedeuten. Ein paar Mal war ich knapp dran. In 2021 soll es endlich für einen Einzeltitel reichen», sagte Struff «Münchner Merkur und tz» (Dienstag) im Interview.

Der 30 Jahre alte Warsteiner, der künftig zur Bundesligamannschaft des TC Großhesselohe gehört, ist derzeit die Nummer 37 der Welt und damit die deutsche Nummer zwei hinter US-Open-Finalist Alexander Zverev. Mit Zverev zusammen wird Struff in der kommenden Woche beim ATP Cup in Melbourne an den Start gehen, wo ab dem 8. Februar auch die Australian Open stattfinden sollen.

© dpa-infocom, dpa:210125-99-161022/2