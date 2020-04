TenneT: Vermessungsarbeiten in Marktredwitz

Der SüdOstLink – ein heiß diskutiertes Thema in der Euroherz-Region. Und doch ist es in der vergangenen Zeit in den Hintergrund gerückt. Ab heute ist TenneT in Marktredwitz unterwegs und lässt Vermessungsarbeiten für die geplante Stromtrasse durchführen. Dabei geht es um das Grundwasser, die Bodenbeschaffenheit und den Untergrund. Die Vermessungsarbeiten dienen dazu, die Ergebnisse der Befliegungsdaten vor Ort zu verifizieren und zu ergänzen, heißt es im Amtsblatt der Stadt Marktredwitz. Bis zum 30.09.2020 führt TenneT deshalb diese Arbeiten aus.