Tempo 50 auf der Ernst-Reuter-Straße?: Polizei und BRK-Kita wären dafür

Wer nach Hof pendelt oder aus der Stadt rausfährt, nutzt oft die Ernst-Reuter-Straße. Die ist Hauptverkehrsader und es gilt tagsüber Tempo 60 für Autos und LKW. Nachts gilt Tempo 40. Die Stadt Hof denkt aber offenbar über eine einheitliche Begrenzung auf 50 km/h nach.

Die Pläne bestätigt die Hofer Polizei auf Nachfrage.

Heiko Mettke von der Hofer Polizei sagt, es ist nicht belegbar, ob dann auch weniger Unfälle passieren. Außerdem sind bei Lasermessungen zwar Autofahrer zu schnell gefahren. Die Situation ist aus Sicht der Polizei aber nicht besorgniserregend. Trotzdem ist die Polizei für Tempo 50. Das hat vor allem mit der subjektiven Wahrnehmung zu tun. Das heißt: Fahrradfahrer und Fußgänger fühlen sich dann sicherer.

Theresa Quecke ist Leiterin der Kita BRKcasa Montessori in der Ossecker Straße. Wenn Kinder aus der Kita Ausflüge unternehmen, geht es oft an der Ernst-Reuter-Straße entlang. Bei den schnellfahrenden Autos hätte man da schon ein ungutes Gefühl, so Quecke. Daher würde auch sie Tempo 50 begrüßen.