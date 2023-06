Temperaturen bis 26 Grad Celsius in Baden-Württemberg

Die Menschen in Baden-Württemberg erwarten am Dienstag Temperaturen bis zu 26 Grad Celsius. Tagsüber bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Während im Norden voraussichtlich viele Wolken am Himmel stehen, soll es im Süden des Landes heiter und freundlich werden.

In der Nacht zu Mittwoch wird der Himmel laut DWD bedeckt und im Norden regnet es leicht, während es im Süden und Westen trocken bleibt. Am Mittwoch zeigt sich die Sonne wieder und die Temperaturen steigen auf 20 Grad im Bergland und auf 27 Grad im Rheintal. Aus nördlicher Richtung kommen einige schwache Windböen.