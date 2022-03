Temperaturen bis 20 Grad erwartet

Das Hoch «Peter» sorgt in den nächsten Tagen für schönes Wetter in Deutschland. Die Temperaturen werden nach Angaben der Meteorologin Sonja Stöckle vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sehr mild mit Höchstwerten bis 20 Grad.

«Bei schwachen Winden fühlt es sich sogar teils noch wärmer an», sagte sie am Sonntag in Offenbach. Nur in den Nächten sei noch der frühe Zeitpunkt im Jahr zu spüren. In den Frühstunden müsse gebietsweise noch mit leichtem Frost gerechnet werden.

Am Montag werden nach der Vorhersage der DWD-Meteorologen im Nordwesten aufgelockerte Wolkenfelder erwartet. Sonst bleibt es sonnig und trocken bei Höchstwerten von 11 Grad auf Rügen bis 19 Grad im Westen, an der Nordsee um 9 Grad. Es weht ein schwacher, nach Nordosten mäßiger und zeitweise böiger Wind aus Südost. Am Dienstag ist laut DWD mit einem meist wolkenlosem Himmel und erneut viel Sonnenschein mit Temperaturen zwischen 14 bis 20 Grad zu rechnen.

Am Sonntag (20.3.) zum kalendarischen Frühlingsanfang sollte es nach DWD-Angaben jedoch vor allem im Westen noch eine teils starke Bewölkung geben. Vereinzelt sollte auch etwas Regen fallen. Schuld daran habe ein Kaltlufttropfen, der über Westdeutschland in Richtung Nordsee ziehe, erklärte Stöckle. «Die letzten Wölkchen des Höhentiefs lassen sich am Montag noch an der Nordseeküste beobachten.» Ansonsten bleibe es bis auf weiteres wolkenfrei.