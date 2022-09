„Temperatur senken und Licht aus“: Energiesparmaßnahmen in der Plauener Verwaltung

Energie sparen. Das ist die Ansage auch vom Bund an die Verwaltungen. Auch die Stadt Plauen trifft Maßnahmen für die Verwaltung. Kurz gesagt heißt es: „Temperatur senken und Licht aus“, so die Stadt in einer Mitteilung. Boiler und Durchlauferhitzer werden abgeschaltet. Elektrogeräte, die nur sporadisch gebraucht werden, wie Wasserkocher, Kaffeemaschinen oder Arbeitsplatzdrucker, kommen vom Netz. Außerdem will die Stadt Plauen die Umrüstung der Beleuchtung auf LED weiter vorantreiben.