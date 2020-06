Telekom mit Basketball-Resonanz bei Magentasport zufrieden

München (dpa) – Die Telekom hat nach der ersten Turnierphase des Basketball-Meisterturniers in München ein zufriedenes Fazit gezogen. Auf seiner Plattform Magentasport überträgt das Unternehmen alle Spiele des gut dreiwöchigen Ausnahme-Events live. «Als TV-Partner der easyCredit BBL freuen wir uns über eine sehr positive Zuschauer-Entwicklung des Final-Turniers bei MagentaSport. Das betrifft den Durchschnitt aller bisherigen Partien und die Spitze bei Top-Spielen, die signifikante Steigerungen mit bis zu 100 000 Zuschauern verzeichnen», teilte die Telekom am Donnerstag mit.

Bei den Live-Matches sei die Plattform mit mehr als einer Million Zuschauern «bisher erfolgreich», hieß es. An den 23 Turniertagen sende Magentasport rund 90 Stunden live und bietet auch umfangreiche Hintergrundberichte an – etwa aus dem isolierten Teamhotel. Am Mittwoch hatten die Playoffs und die entscheidende Phase des Turniers begonnen. «Wir gehen davon aus, dass sich die positive Entwicklung in den Finalspielen noch steigern wird», wurde prognostiziert.

Einzelne Partien sind neben Magentasport auch bei Sport1 zu sehen. Beim Viertelfinale am Mittwoch zwischen dem FC Bayern und den MHP Riesen Ludwigsburg (83:87) schalteten 310 000 Zuschauer in der Spitze und 170 000 Zuschauer im Schnitt ein. Das seien die besten Reichweiten für die BBL seit mehr als einem Jahr, teilte der Sender mit.