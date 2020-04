Telekom: LTE-Erweiterung an vier Standorten in der Region

Schnelles Internet ist gerade in Zeiten von Home-Office und -schooling enorm wichtig. Die Telekom hat jetzt vier Standorte in der Region mit LTE erweitert. Den Menschen in Stadt und Landkreis Hof steht dadurch mehr Bandbreite zur Verfügung. Drei der neuen LTE-Standorte sind in Hof, einer befindet sich in Rehau, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Zwei der Standorte versorgen die Autobahn beziehungsweise die Bundes-/Landstraße. Mit den neuen Standorten betreibt die Telekom damit 74 solcher in Stadt und Landkreis Hof. Damit aber nicht genug – bis 2022 sollen noch 30 weitere Standorte dazukommen und 49 mit LTE erweitert werden.