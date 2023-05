Telefonbetrüger schlagen in Münchberg zu: Rentnerin übergibt Geld und Gold

Kurz vor Beginn der Pfingstferien starten viele der noch übrigen Freibäder in der Region in die Badesaison. Heute um 09 Uhr öffnet das (…)

Firmeneinbrüche in Schwarzenbach/Saale: Kripo Hof sucht Zeugen

Unbekannte sind gleich viermal in unterschiedlichen Firmen in Schwarzenbach an der Saale eingebrochen. Und das in der Nacht von Montag (…)