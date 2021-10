Teilhabe überall: Marktredwitz gibt für Projektteilnahme grünes Licht

Car-Sharing, Bike-Sharing, Elektro-Ladesäulen – solche Einrichtungen sind immer wichtiger, um in der heutigen Zeit mobil sein zu können. Mit dem Projekt „Teilhabe überall“ will der Landkreis Wunsiedel genau das umsetzen als Pilotregion für allen ländlichen Räume in der Metropolregion Nürnberg. Dafür soll in Kürze auch ein Förderbescheid in Höhe von 650.000 Euro eingehen. Hauptprojektpartner ist Marktredwitz wegen der zentralen Lage. Dort soll dann auch künftig der Projektleiter angestellt sein. Der Stadtrat hat dafür in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben.