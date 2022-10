Teilabschnitt des Ostbayernrings fertig: Ministerpräsident Söder kommt in die Region

Gerade in der Energiekrise werden die Themen Netzausbau und Energiewende immer wichtiger. In Bayern geht der Netzausbau nun weiter voran: Heute (27.10.) wir der erste Teilabschnitt des Ostbayernrings in Betreib genommen. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen den Umspannwerken Redwitz im Kreis Lichtenfels und Mechlenreuth im Landkreis Hof. Knapp 51 Kilometer ist das Teilstück lang. Zur offiziellen Inbetriebnahme am Nachmittag kommt auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in die Region.

Der Ostbayernring ist eine rund 185 Kilometer lange Höchstspannungsfreileitung zwischen den Umspannwerken Redwitz, Mechlenreuth bei Münchberg und Schwandorf. Die Leitung geht also durch Oberfranken und die Oberpfalz.