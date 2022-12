Teichwirtschaft in Gefahr: Fischotter sollen entnommen werden dürfen

Die Teiche in der Region sind für den Fischotter ein gefundenes Fressen. Für die Teichwirte ist das aber genau das Problem. Sie verlieren schließlich ihre Fische. Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege hat sich nun für die Rettung der Teichwirtschaft in der Oberpfalz und Oberfranken ausgesprochen. Das ist das Ergebnis einer Podiumsdiskussion in Weiden. Zur Rettung der Kulturlandschaft müssen Fischotter entnommen werden dürfen. Es müsse ein Modellprojekt zu einer öffentlich geregelten Entnahme beginnen. Immer mehr Karpfenteichwirte würden wegen des Fischotters aufgeben. Sie berichten von Verlusten von 70 bis 80 Prozent bei der diesjährigen Ernte. Einzelne Betriebe hätten sogar einen Totalausfall verzeichnet.