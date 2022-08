Teichwirte leiden unter Fischottern: Regionalkonferenz sucht nach Lösungsansätzen

Lange galten sie nahezu als ausgestorben, mittlerweile machen die Fischotter den Teichwirten in der Region wieder das Leben schwer. Fast drei Viertel aller Teichwirte im Landkreis Wunsiedel haben bisher schon große Teile ihrer Fischbestände an den Fischotter verloren. Das hat eine Umfrage des Landratsamtes unter den Teichwirten ergeben. In einer Regionalkonferenz im Landratsamt ist nun über mögliche Lösungsansätze für das Problem diskutiert worden. Neben Vertretern des bayerischen Landwirtschaftsministeriums hat unter anderem auch der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber an der Konferenz teilgenommen. Glauber hat dem Landwirtschaftsministerium dabei die „maximale Unterstützung“ aus seinem Haus im Kampf gegen die Fischotter zugesichert.