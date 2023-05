Teich leergefischt: Mensch oder Otter unter Verdacht

Ein privater Teich in Oberfranken ist von unbekannten Dieben fast vollständig leergefischt worden. Bisher sei jedoch nicht klar, ob die Diebe Menschen mit Keschern waren oder Fischotter, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Tiere sollen in letzter Zeit häufig für fehlende Fische in der Region verantwortlich gewesen sein. In Laufe der vergangenen Woche seien 200 Albino Welse und 40 Transmontanus Störe aus dem Teich nahe Ludwigschorgast (Landkreis Kulmbach) verschwunden. Die Polizei gehe zunächst von Diebstahl aus, um in alle Richtungen zu ermitteln, so ein Sprecher.