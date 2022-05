Teenagerin in Wunsiedel sexuell belästigt: Mann zieht auf offener Straße seine Hose aus

In Wunsiedel wurde eine 17-jährige gestern Nachmittag sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 34-jähriger Mann in der Fußgängerzone die Teenagerin angestarrt und seine Hose dabei ausgezogen. Die Jugendliche ist daraufhin in das nächstgelegene Geschäft geflohen und hat sich versteckt. Als der Mann die 17-jährige nicht mehr gefunden hatte, ist er Richtung Marktplatz gegangen. Die Polizei konnte den Mann ausfindig machen und vernehmen. Der 34-jährige gestand dabei die Tat.