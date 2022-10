Teelichtöfen & Co.: Feuerwehr im Landkreis Wunsiedel warnt vor Heizexperimenten

In den sozialen Medien ploppt jetzt immer öfter Werbung für sogenannte Teelichtöfen auf. Solche Alternativen sollen uns dabei helfen, Heizkosten einzusparen. Die Feuerwehren in der Region warnen nun aber vor derartigen, teils lebensgefährlichen Heiz-Experimenten. Als Beispiele nennt der Wunsiedler Kreisbrandrat Wieland Schletz Kohle- und Gasgrills in Innenräumen, Gas-Heizstrahler, Ethanol-Öfen oder eben die Teelichtöfen. Von diesen Methoden geht nicht nur eine erhöhte Brandgefahr, sondern auch die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung aus. Der Mensch kann das gefährliche Atemgift weder riechen noch schmecken. Zu den Symptomen einer solchen Vergiftung zählen Schwindel, Schläfrigkeit, starke Kopfschmerzen, Verwirrtheit und Schüttelfrost.