Ein explodiertes Ladegerät hat einen Feuerwehreinsatz in einer Klinik im Allgäu ausgelöst. Grund für die Explosion soll die wiederaufladbare Batterie im Gerät gewesen sein, so die Polizei am Samstag. Diese war am Freitag gerade am Aufladen, als es zu dem technischen Defekt kam. Eine große Rauchwolke entstand dabei im Krankenhaus in Füssen (Landkreis Ostallgäu), aber kein Feuer. Menschen wurden hierbei nicht verletzt.