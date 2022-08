„Team Lebensretter“: DRK-Blutspendedienst Nord-Ost ruft zu Spende auf

In Bayern stecken die Schüler noch mitten in den Sommerferien, für die Schüler im Vogtlandkreis geht es nächste Woche schon wieder zurück in die Schule. Gleichzeitig geht der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost mit seiner Aktion „Team Lebensretter“ in die nächste Runde. Mit dem Ende der Ferienzeit sind nämlich auch die Reserven an Blutpräparaten auf ein niedriges Niveau gesunken, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Deutschen Roten Kreuzes. Erfahrene Spender, die Erstspender mit zur Blutspende bringen, erhalten bei der Aktion eine oder mehrere Gewinnchancen bei den Verlosungsaktionen des Blutspendedienstes. Noch bis Ende September besteht außerdem einmal pro Woche die Gewinnchance auf einen 100 Euro-Erlebnisgutschein für jeweils zwei Personen. Eine Übersicht zu den aktuellen Blutspende-Terminen im Vogtlandkreis findet ihr hier:

MO, 29.08. – Treuen Marien-Schule 14 bis 19 Uhr

DI, 30.08. – Institut Plauen 13:30 bis 18:00 Uhr

DI, 06.09. – Institut Plauen 13:30 bis 18:00 Uhr

DI, 06.09. – Bad Elster Grundschule 14:30 bis 18:30 Uhr

DI, 13.09. – Institut Plauen 13:30 bis 18:00 Uhr

DO, 15.09. – Auerbach DRK-Geschäftsstelle 14:00 bis 19:00 Uhr