„Team Lebensretter“: Blutspende-Aktion geht in die nächste Runde

Bei einer Operation oder nach einem schweren Unfall – immer wieder sind Menschen auf Blutspenden angewiesen. Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost will deswegen immer mehr Erstspender für die Blutspende begeistern. Schon in den vergangenen Jahren hat’s dafür im Vogtlandkreis die Aktion „Team Lebensretter“ gegeben. Erfahrene Spender, die Erstspender mit zur Blutspende bringen, können dabei verschiedene Gewinne abstauben. Wie der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost nun mitteilt, geht die Aktion ab heute (01. März) in die nächste Runde. Die erste Verlosungsaktion läuft bis zum 31. Mai 2023. Zu gewinnen gibt’s eine Musical-Reise für zwei Personen nach Hamburg mit Übernachtung. Durch die Aktion hat es im vergangenen Jahr rund zehn Prozent mehr Erstspendende als im Vorjahr in Sachsen gegeben, heißt es in der Mitteilung.