Team-Finale bei Turn-WM: Schonung für Vielstarter Dauser

Vielstarter Lukas Dauser soll im Team-Mehrkampf der Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen am heutigen Dienstag (ab 19.30 Uhr/ARD Livestream) geschont werden. Der 30 Jahre alte Olympia- und WM-Zweite am Barren solle nicht überbelastet werden, sagte Bundestrainer Valeri Belenki der Deutschen Presse-Agentur. «Der wird auf jeden Fall dabei sein. Er wird aber wahrscheinlich nicht alle Geräte turnen», erklärte der 54-Jährige.

Die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) hatte sich als Fünfte für das Mannschafts-Finale qualifiziert, jedoch mit großem Abstand auf die besten drei Teams aus Japan, den USA und Großbritannien. «Wenn ich ehrlich bin, haben wir mit der Mannschaft keine Medaillenchance», sagte Belenki vor der ersten Entscheidung in Antwerpen.

Deswegen soll Dauser Kräfte sparen für seine weiteren Einsätze, zumal er wegen einer Schulterverletzung eine lange Wettkampf-Pause einlegen und auf die EM im April sowie die deutschen Meisterschaften im Juli verzichten musste. Am Donnerstag turnt der Unterhachinger, der seit vielen Jahren in Halle/Saale lebt und dort bei Hubert Brylok trainiert, im Einzel-Sechskampf aus Boden, Barren, Reck, Pauschenpferd, Sprung und Ringe. Am Sonntag dann steht das Finale an seinem Spezialgerät Barren an, für das er sich mit 15,300 Punkten als Bester qualifiziert hatte und mit sehr guten Medaillen-Aussichten startet. «Wir legen schon Wert auf das Barren-Finale», sagte Belenki.