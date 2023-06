Team Energiewende Bayern: Stammbach jetzt auch dabei

Der Elektrolyseur in Wunsiedel, der schon bald wieder grünen Wasserstoff produzieren soll, ist nur ein Beispiel für die Energiewende in der Region. Institutionen, die sich besonders vorbildlich dafür einsetzen, sind Teil des Teams Energiewende Bayern. Dazu gehört jetzt auch die Marktgemeinde Stammbach. Die Photovoltaikanlagen dort produzieren mehr Strom, als der Ort benötigt. Außerdem hat sich eine Bürgerenergiegenossenschaft gegründet. Die oberfränkische Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz hat Stammbach gemeinsam mit weiteren Institutionen am Nachmittag offiziell zum Unterstützer des Teams Energiewende Bayern ernannt.