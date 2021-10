Taxi fährt gegen Leitplanke: Vier Verletzte

Mühldorf am Inn (dpa/lby) – Bei einem Unfall auf der Autobahn 94 bei Mühldorf am Inn ist ein Mann tödlich verunglückt. Der (…)

Glonn (dpa/lby) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Oberbayern schwer verletzt worden. Der 54-Jährige aus München war am (…)

Mehrere Menschen bei Glätte-Unfällen auf A95 verletzt

Wolfratshausen (dpa/lby) – Bei den ersten Schneefällen in diesem Herbst ist es auf glatten Straßen in Bayern am Mittwochmorgen zu (…)