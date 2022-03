Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine in Bayern angekommen

Seit dem 1. März sind nach Einschätzung des Innenministeriums mehr als 5000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Bayern angekommen. «Soweit sie sich nicht auf der Durchreise befinden, wurden sie zur Registrierung weitergeleitet», teilte eine Ministeriumssprecherin am Samstag in München mit. In den staatlichen Unterkünften im Freistaat wurden bis Samstag knapp 1800 geflüchtete Menschen aus dem Kriegsgebiet gemeldet.

Viele dieser Menschen, darunter meist Frauen und Kinder, kämen derzeit bei Freunden und Verwandten in Bayern oder anderweitig privat unter. Eine große ukrainische Gemeinschaft gebe es etwa in Nürnberg und München. Zahlreiche reisten mit dem Zug an, andere per Auto. «Teilweise befinden sich die Kriegsflüchtlinge aber auch auf der Durchreise in andere EU-Staaten.»

Wie viele Ukrainer seit Kriegsbeginn vor etwa eineinhalb Wochen den Freistaat erreicht haben, ist unbekannt, weil sie nicht verpflichtet sind, sich zu melden. Ukrainer mit biometrischem Reisepass dürfen sich ohne Visum 90 Tage lang frei in der EU bewegen.

Auch am Wochenende würden weitere ukrainische Kriegsflüchtlinge in Bayern erwartet. «Der Münchner Hauptbahnhof ist natürlich eine wichtige Drehscheibe», sagte die Sprecherin. Eine Reihe der Menschen, die im Freistaat eintreffe, befinde sich aber auch auf der Weiterreise beispielsweise nach Frankreich.