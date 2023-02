Tausende Euro in Plastiktüte vor die Tür gelegt: Schockanruf in Arzberg erfolgreich

Und schon wieder waren Betrüger in der Region mit einem Schockanruf erfolgreich. Dieses Mal haben sie in Arzberg im Landkreis Wunsiedel zugeschlagen. Eine 89-Jährige hat bereits am Mittwochabend eine Plastiktüte mit mehreren 10.000 Euro darin vor ihrer Haustür abgelegt. Ein vermeintlicher Polizist hat das Geld in der Robert-Koch-Straße schließlich abgeholt. Die Unbekannten hatten der Seniorin am Telefon erzählt, ihr Sohn hätte einen tödlichen Unfall verursacht. Sie müsse nun die Kaution für ihn bezahlen. Dass es sich um Betrug handelte, merkte die Frau erst als es schon zu spät war. Die Kripo Hof nimmt Hinweise zum Fall entgegen. Ihr könnt euch also melden, wenn ihr verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Arzberg gesehen habt.