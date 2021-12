Tausende demonstrieren in Nürnberg gegen Corona-Maßnahmen

Nürnberg (dpa) – Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntag in Nürnberg gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern demonstriert. «Denkpflicht statt Impflicht» und «Nein zur Impfpflicht», stand unter anderem auf Plakaten der Demonstrierenden zu lesen. «Die «Querdenker» haben zwischen 10.000 und 12.000 Teilnehmer mobilisieren können», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfrankens. Zum Teil seien die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch überregional zum Volksfestplatz am Rande der Stadt angereist.

Bei einer parallelen Kundgebung der bayerischen AfD in der Innenstadt, zu der auch die Fraktionsspitze im Bundestag, Alice Weidel und Tino Chrupalla, erwartet wurden, zählte die Polizei rund 2000 Menschen. In der Umgebung protestierten demnach ähnlich viele Gegendemonstranten; linke Gruppen zogen auch unter lauten Rufen durch die Stadt. Darüber hinaus formierten sich im Stadtzentrum laut Polizei rund 100 Bürgerinnen und Bürger zu einer «Menschenkette für Menschenrechte». Mit Kerzen wollten sie an die Corona-Toten erinnern und ein Zeichen für Solidarität und gegen die Feinde der Demokratie setzen.

