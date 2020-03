Tausche Container gegen Tonne: Neue Papierentsorgung in Plauen

Im vergangenen Jahr haben sich die Plauener umgewöhnen müssen, was ihren Abfall betrifft. Die Spitzenstadt hat jetzt ein gemeinsames System mit dem Vogtlandkreis. Die Umstellung erfolgt Schritt für Schritt. In dieser Woche verschwinden weitere Sammelcontainer. Papier und Pappe kommen jetzt in die Blaue Tonne. Wer noch keine hat, kann eine schriftlich beim Amt für Abfallwirtschaft bestellen.

Das Amt weist außerdem darauf hin, dass die Änderung nur für Papier und Pappe gilt. Altglas kommt weiterhin in Container.

Landratsamt Vogtlandkreis

Amt für Abfallwirtschaft

Postfach 10 03 08

08507 Plauen

E-Mail: awi@vogtlandkreis.de

Das Meldeformular zur Abfallwirtschaft gibt’s hier: www.vogtlandkreis.de/abfallwegweiser

Bitte die Anzahl der Behälter angeben (240 l oder 1100 l)