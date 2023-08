Tatort-Kommissar im Vogtland: Martin Brambach zu Besuch in der Region

Martin Brambach kennen die Tatort-Fans als Kommissar aus Dresden. Jetzt kommt der Schauspieler ins Vogtland. Der Dresdner-Whisky-Manufaktur-Gründer Frank Leichsenring will Brambach seine vogtländische Heimat zeigen, weil der Schauspieler sich auch regelmäßig über die Fortschritte der Manufaktur informiert. Die Tour startet in Falkenstein und führt über Grünbach, die Schanze in Klingenthal bis nach Bad Brambach. Dort findet zum Abschluss ein Whiky-Tasting statt. Das heißt, ab 14.30 Uhr könntet ihr dem Tatort-Kommissar im Vogtlandkreis begegnen.