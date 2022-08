Taten statt leere Worte: Senioren-Union fordert mehr Unterstützung für Ältere

Taten statt leere Worte – das fordert der Bezirksvorsitzende der Senioren-Union Oberfranken, Henry Schramm. Die Ampelkoalition habe immer noch keine greifbaren Maßnahmen zur finanziellen Entlastung der Rentner auf den Weg gebracht, so Schramm in einer Mitteilung. Bei den bisherigen Entlastungen sei die ältere Generation schlichtweg vergessen worden. Dabei sei die Unterstützung angesichts der deutlich steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten akut notwendig. Die Senioren-Union werde weiterhin auf die Unzulänglichkeiten der derzeitigen politischen Entscheidungen hinweisen, so Schramm abschließend.