Tasiadis holt bei Heim-WM Titel – Bronze für Anton

50 Jahre nach Olympia in München erlebt der sanierte Eiskanal in Augsburg weltmeisterliche Glücksmomente. Olympiasiegerin Ricarda Funk (…)

Die Canadierspezialisten Andrea Herzog, Franz Anton und Sideris Tasiadis sind ins Finale der Kanuslalom-Weltmeisterschaften in Augsburg (…)

Die Canadierspezialisten Andrea Herzog, Franz Anton und Sideris Tasiadis sind ins Finale der Kanuslalom-Weltmeisterschaften in Augsburg (…)

Funk, Hengst und Aigner überstehen Qualifikation im Slalom

Drei deutsche Slalom-Kanuten fahren am Sonntag in Augsburg um die WM-Titel in der neuen olympischen Disziplin Slalom-Extreme. Die (…)