Tarifverhandlungen ohne Ergebnis: IG Metall ruft zu Streiks bei Nexans in Hof auf

Die Mitarbeiter von Nexans am Standort Hof fordern einen Tarifvertrag. Sie wollen die Arbeitsbedingungen auf das Niveau des Flächentarifvertrages der Metall- und Elektroindustrie zu verbessern. Das schreibt die Gewerkschaft IG Metall. An allen Standorten von Nexans in Deutschland gelte der Flächentarifvertrag, in Hof scheint das das Unternehmen verhindern zu wollen. Ein Sondierungsgespräch hat laut IG Metall kein Ergebnis gebracht. Daher wird heute gestreikt. Von 12:15 Uhr bis 14:15 Uhr findet zudem eine Kundgebung bei Nexans in der Ferdinand-Porsche-Straße statt.