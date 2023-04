Tarifverhandlungen für Brauerei-Beschäftigte: Bierdurst hoch, Löhne aber zu niedrig

Am Montag sind die Braukessel in Bayern kalt geblieben. Auch die Brauerei Scherdel in Hof hatte sich am Warnstreik in der Brauwirtschaft beteiligt. Heute beginnt die zweite Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten weist aus diesem Anlass nochmal auf die niedrigen Löhne hin. Die Menschen in Stadt und Landkreis Hof trinken im Jahr 257.300 Hektoliter Bier. Der Bierdurst bei den Verbrauchern ist also hoch. Im Vergleich stehen die Löhne der Brauerei-Beschäftigten in keinem Verhältnis. Das bemängelt der Geschäftsführer der NGG Oberfranken, Michael Grundl. Als Brauerei-Gewerkschaft fordert die NGG für zwölf Monate 12 Prozent mehr Lohn für alle Beschäftigten.