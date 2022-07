Tarifverhandlungen bei den Sana-Kliniken: Geld allein reicht nicht

Arbeiten, wenn andere frei haben, Überstunden und eine hohe körperliche Belastung. Der Job als Pflegekraft ist anstrengend und dann ist die Bezahlung auch noch schlecht. Vertreter der Gewerkschaft Verdi fordert aktuell eine Lohnerhöhung für die Beschäftigten der Sana-Kliniken in Deutschland, also auch hier in Hof. Gewerkschaftssekretär Martin Schmalzbauer:

Um sich beim Arbeitgeber Gehör zu verschaffen, haben sich die Mitarbeiter am Mittag vor dem Haupteingang des Sana-Klinikums zu einer aktiven Mittagspause versammelt. Im Gespräch mit Radio Euroherz haben einige der Beschäftigten auf die angespannte Personalsituation aufmerksam gemacht. Um den Job attraktiver zu machen, bräuchte es nicht nur mehr Gehalt, sondern auch feste Dienstzeiten und mehr Freizeit.