Tarifverhandlungen beginnen: Verdi fordert mehr Geld für Postboten

Das sind die Meinungen zum angekündigten Streik der Post- und Paketboten. Ab Dienstag wollen sie unter anderem in den Landkreisen Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth die Arbeit niederlegen. Heute beginnt die erste Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft verdi und der Deutschen Post.

Die Gewerkschaft fordert fünfeinhalb Prozent mehr Lohn für die Postangestellten der Region. Der Bayreuther Verdi-Vorsitzende Matthias Than begründet das im Gespräch mit Radio Euroherz damit, dass die Deutsche Post erneut den Gewinn des Vorjahres erhöhen konnte. Bei einer Gewinnprognose von 5,3 Milliarden Euro in diesem Jahr sei eine Lohnerhöhung gerechtfertigt, so Than.