Tarifverhandlungen abgebrochen: Streiks in der Süßwarenindustrie

Bei dem Wetter zieht es euch heute vielleicht ins Eiscafé – Über 16 Millionen Kugeln Eis essen die Menschen allein in Stadt und Landkreis Hof pro Jahr. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten weist in dem Zusammenhang auf die Situation der Beschäftigten in der Süßwarenindustrie hin. Die müssen am Ende des Monats nämlich jeden Euro dreimal umdrehen. Das sagt Michael Grundl von der Gewerkschaft NGG. Die Arbeitgeber reagieren aber nicht mit einem entsprechenden Lohnangebot. Die Gewerkschaft hat die Tarifverhandlungen deshalb erstmal abgebrochen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Der Juni werde deshalb zum Streik-Monat in der Süßwarenindustrie.