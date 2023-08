Tarifstreit im Großhandel: Heute steht nächste Verhandlungsrunde an

Die Regale in manchen Supermärkten sind teilweise immer noch leer. Da wird es schon schwer, das Richtige zu finden. Schuld sind Streiks im Großhandel. Betroffen ist zum Beispiel auch das Edeka-Logistikzentrum in Marktredwitz. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Die bisherigen Verhandlungsrunden mit den Arbeitgebern sind ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Heute steht die nächste Runde im Tarifstreit an. Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 13 Prozent für die Beschäftigten im Groß- und Einzelhandel und 250 Euro mehr für Auszubildende. Im Einzelhandel ist die vierte Verhandlungsrunde Mitte August gescheitert. Da soll es im September mit den Verhandlungen weitergehen.