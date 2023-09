Tariflohn statt Mindestlohn: NGG fordert „Bayern-Wahl-Check“ für Landtagskandidaten

Wer für eine Gemeinde, eine Stadt, einen Landkreis oder das Land Bayern arbeitet, muss auch einen fairen Lohn bekommen. Das fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, kurz NGG, in einer aktuellen Mitteilung. Fair sei nur der Tariflohn und nicht der Mindestlohn, so die NGG. Bayern brauche deshalb ein Tariftreuegesetz. Das müsse nach der Landtagswahl am 08. Oktober ganz oben auf der To-Do-Liste des Landtags stehen. Wer aus der Region in den bayerischen Landtag will, müsse daher einen „Bayern-Wahl-Check“ bestehen, fordert die NGG. Heißt: Die Kandidaten müssen sich nachweislich dafür einsetzen, dass die Menschen, die öffentliche Aufträge ausführen, künftig faire Löhne bekommen.