Tarifeinigung: Lohnerhöhung für Beschäftigte in der Gebäudereinigung

Gerade in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, wie wichtig gute Hygiene ist. Deutschlandweit sorgen rund 700.000 Reinigungskräfte für die Sauberkeit in Büros, Schulen und anderen Einrichtungen. Nach einer längeren Tarifverhandlung der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) steigt der Mindestlohn in der Gebäudereinigungsbranche ab Oktober auf 13 Euro die Stunde. Angestellte in der Glas- und Fassadenreinigung bekommen ab Herbst sogar einen Stundenlohn von 16,20 Euro. Ulrike Laux, Bundesvorstandsmitglied der IG BAU hofft, dass der Beruf durch die Erhöhung des Mindestlohns für viele attraktiver wird und es mehr Brancheneinsteiger gibt. Die Gebäudereinigung ist mit rund 700.000 Berufstätigen eine der beschäftigungsstärksten Sparten im deutschen Handwerk. Dennoch arbeiten davon rund eine halbe Million, zum Großteil Frauen, immer noch für den Branchenmindestlohn.