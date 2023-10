TAO-Themenjahr „Gesundheit“: Abschlussveranstaltung an der Hochschule Hof

In der TechnologieAllianzOberfranken – kurz TAO – arbeiten die Hochschulen Coburg und Hof sowie die Unis Bayreuth und Bamberg zusammen. 2023 haben sie das gemeinsame Themenjahr „Gesundheit“ auf die Beine gestellt. Die Abschlussveranstaltung findet heute an der Hochschule Hof statt. Zwischen neun und 16 Uhr gibt’s dort ganz verschiedene Vorträge. Es geht zum Beispiel darum, wie künstliche Intelligenz in der Pflege zum Einsatz kommen könnte. Auch Ernährung und Lebensmittelanbau in Oberfranken sind Themen. Der Eintritt ist frei und anmelden müsst ihr euch für die Veranstaltung auch nicht.