Tankstellenrabatte: Unterschiedliche Prognosen bei den Unternehmen

Günstig Bus und Bahn fahren: Mit dem 9-Euro-Ticket ist das derzeit möglich.

Autofahrer haben aber in der letzten Zeit auch tief in die Tasche gegriffen. Über 2 Euro für Benzin und Diesel war normal. Ab Mittwoch, 1. Juni, soll es Entlastung geben. Diesel soll zum Beispiel zirka 15 Cent günstiger werden. Doch wie sind die Einschätzungen der Tankstellen und Mineralölunternehmen?

Eine zentrale Frage ist: Wird der Sprit denn schon ab dem ersten Juni günstiger?

Denn bis zuletzt haben die Tankstellen den Sprit ja noch teurer beschafft. Gerhard Bergler von der Bergler Mineralöl GmbH in Weiden ist daher der Ansicht: Erst muss der teure Sprit weg, dann bekommen die Verbraucher denn günstigeren. Daher rechnet er mit bis zu einer Woche Verzögerung bis der Kraftstoff an der Tankstelle tatsächlich günstiger ist.

Sebastian Leu von Leu Energie sieht zwar auch das Problem, dass derzeit noch der teure Sprit gelagert ist, aber er rechnet trotzdem mit einer schnellen Weitergabe der Rabatte an die Kunden. Immerhin gleiche sich das am Ende der drei Monate wieder aus. Ähnlich sieht es auch Thomas Hoffmann, von der Sigmund-Hoffmann Tankstellen GmbH. Beide glauben zudem nicht an eine Knappheit von Benzin und Diesel. Auch von einem regen Ansturm auf die Tankstellen nach dem 1. Juni gehen sie nicht aus.