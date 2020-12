Tankstellen-Überfall in Plauen: Heute Urteil gegen dritten Angeklagten

Am späten Abend alleine in der Tankstelle kann man sich manchmal ziemlich hilflos vorkommen – erst recht wenn einem drei Räuber gegenüberstehen und mit einem Messer und Elektroschocker drohen. So ist es Anfang des Jahres einer Mitarbeiterin in einer Plauener Tankstelle gegangen. Die drei mutmaßlichen Räuber mussten sich deshalb auch vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Zwei Männer hat das Gericht bereits Anfang November wegen besonders schweren Raubes verurteilt. Einer muss für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Der andere bekam drei Monate mehr, weil er sich auch der versuchten gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht hat. Heute fällt voraussichtlich das Urteil gegen den dritten Angeklagten.

