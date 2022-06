Tankstellen in der Region: Sprit wird teilweise knapp

Der Tankrabatt lockt Auto und Lkw-Fahrer teilweise in Scharen an die Zapfsäulen. Bei einigen Tankstellen wird der Sprit daher schon knapp. Ein Beispiel ist die Walther-Tankstelle in Rehau. Wie uns eine Mitarbeiterin auf Nachfrage bestätigt hat, gibt es seit dem späten Nachmittag nur noch Diesel und E10. Alle anderen Vorräte seien bereits aufgebraucht. Möglicherweise könnte es heute noch Nachschub geben, das sei aber noch ungewiss. Generell herrsche nämlich ein Mangel. Die Kunden würden das aber akzeptieren. An der Walther-Tankstelle in Rehau waren gestern drei Mal so viele Kunden wie sonst. Der Liter Super hat dort gestern 1,70 Euro gekostet. Er war also 30 bis 40 Cent günstiger als vorher.