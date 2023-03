Mit einem Messer hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Schwaben ausgeraubt. Der Täter erbeutete bei dem Überfall am Sonntag in Leipheim (Landkreis Günzburg) einen mittleren dreistelligen Betrag und ist derzeit noch flüchtig, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei fahndete nach dem Täter. Auch ein Rettungshubschrauber und Spürhunde wurden eingesetzt. Die Mitarbeiterin der Tankstelle erlitt bei dem Überfall einen Schock.