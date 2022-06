Tankrabatt: Auch Badum setzt auf schärferes Kartellrecht

Knapp zwei Wochen (seit 1.6.) gilt jetzt schon der Tankrabatt. Kurze Zeit habt ihr die gesunkenen Spritpreise an den Tankstellen in der Region bemerkt, schon am Tag der Einführung gingen sie aber wieder hoch. Mittlerweile kostet Kraftstoff aber wieder ungefähr so viel wie vor dem Tankrabatt. Nicht nur Verbraucher ärgert das, sondern auch Politiker. Die oberfränkische Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Badum:

Damit fährt Badum den gleichen Kurs wie Bundeswirtschaftsminister Habeck, der auf ein schärferes Kartellrecht setzt.