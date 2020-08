Tanken und Shoppen in Tschechien ab 1.September wieder mit Maske

Seit dem 27. April ist der Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht – bayernweit und damit auch in Bayreuth und der Region. Unser Nachbarland Tschechien hat Anfang Juli die Maskenpflicht aufgehoben, will jetzt aber wieder dorthin zurück. Ab dem 1. September muss auch dort wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Grund dafür: Tschechien hat seit Pandemiebeginn die 20.000er-Marke der Corona-Infektionen überschritten und will damit einer weitern Ausbreitung entgegensteuern.