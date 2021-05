Tanken und Einkaufen wieder möglich: Kleiner Grenzverkehr nach Tschechien wieder erlaubt

Tanken und Einkaufen in Tschechien ist wieder erlaubt. Laut Aussage des tschechischen Innenministeriums und des Freistaat Bayerns sind Fahrten nach Tschechien auch ohne triftigen Grund wieder möglich. Allerdings dürfen wir uns nicht länger als 12 Stunden in Tschechien aufhalten, sonst müssen wir in Quarantäne und uns testen lassen. Hotels und Restaurants bleiben aber auch weiterhin geschlossen – Urlaub in Tschechien ist immer noch nicht erlaubt. Ab Morgen ist auch der kleine Grenzverkehr nach Österreich wieder möglich.