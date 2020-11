Tanken in Tschechien: Finale Klarstellung des tschechischen Innenministeriums

Immer noch sind viele Menschen verwirrt, ob sie zum Tanken oder Einkaufen nach Tschechien fahren dürfen. In einer ersten Antwort an Radio Euroherz hatte das tschechische Innenministerium erklärt, es sei nachwievor möglich. Nun haben wir noch eine zweite, genauere Antwort erhalten.

Die Einreise nach Tschechien ist ja grundsätzlich dann ohne Corona-Test und Anmeldung möglich, wenn ein dringender Grund vorliegt und der Besuch nicht länger als 24 Stunden dauert. Das gilt im Grunde auch für’s Tanken und Einkaufen. Es ist zwar prinzipiell möglich, wörtlich heißt es in der Antwort vom Innenministerium aber: „Alle Angelegenheiten, die eine Person an ihrem Wohnort arrangieren oder beschaffen kann, bzw. in dem Land, in dem sie lebt, sollte sie auch dort beschaffen und arrangieren.“ In der Regel wird Tanken oder Einkaufen daher wohl kaum als dringender Grund durchgehen. Die Polizei in Tschechien kontrolliert die Einhaltung der Maßnahmen, jedoch gibt es keine klassischen Grenzkontrollen. Für unsere Hörer im Vogtland gilt ohnehin ein Verbot für den kleinen Grenzverkehr – angeordnet von der sächsischen Staatsregierung.