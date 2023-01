Tanken in der Euroherz-Region: Warum sind die Spritpreise hier so hoch?

Von Juni bis August 2022 ist Sprit durch den Tankrabatt ja vergleichsweise günstig gewesen. Mittlerweile explodieren die Spritpreise aber wieder. Gerade bei uns im ländlichen Raum sind die Preise für Diesel und Benzin oft höher als in Großstädten oder Ballungsräumen. Das hat laut Dennis Heldt vom ADAC Nordbayern vor allem einen Grund:

Oft schwanken die Spritpreise in der Region auch stark im Laufe des Tages. Das hat unter anderem mit der Nachfrage der Autofahrer zu tun, meint Dennis Heldt. Diese sei im Berufsverkehr gegen sieben Uhr morgens besonders hoch – demnach steigen um diese Zeit auch die Spritpreise. Günstiger tanken könnt ihr dagegen am späten Abend, also zwischen 20 und 22 Uhr, so Heldt.