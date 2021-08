Tank-Lkw umgefallen: 100 000 Euro Schaden

Geisenhausen (dpa/lby) – Ein mit rund 35 000 Litern Benzin und Diesel beladener Lkw ist auf einer Straße im Landkreis Landshut umgekippt und teilweise ausgelaufen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 49-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der Fahrer geriet den Angaben nach am Vormittag mit seinem Sattelzug in der Nähe von Geisenhausen aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Zurücklenken fiel der Lkw um. Eine bislang unbekannte Menge an Diesel lief in den Straßengraben aus. Die Bergung des Lkw dauerte mehrere Stunden.

© dpa-infocom, dpa:210807-99-760281/2